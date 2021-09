A Imola fu un trionfo. Una stilettata delle sue, irresistibile, poi la cavalcata a testa bassa fino all'autodromo e le lacrime in solitaria nel giorno più luminoso della sua carriera. Meno di un anno fa,si laureava campione del mondo, rompendo un digiuno che in casa Francia durava da Laurent Brochard (San Sebastian 1997). Il tempo vola ed è già tempo di mettere quella maglia iridata in palio. Domenica 26 settembre , LouLou andrà con credenziali a caccia di un bis consecutivo che negli ultimi 30 anni è riuscito solo a Gianni Bugno, Paolo Bettini e Peter Sagan (addirittura tripletta).