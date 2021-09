I Paesi Bassi hanno vinto il titolo iridato nella cronometro delle donne élite ai Mondiali 2021 di ciclismo su strada. A trionfare, però, non è stata la grande favorita Annemiek van Vleuten, ma la sua connazionale Ellen van Dijk. La veterana orange, dunque, torna sul tetto del mondo otto anni dopo la prima volta. Van Dijk, infatti, aveva già vinto il Mondiale nel 2013, a Firenze. Dopo quel successo, tuttavia, la portacolori della Trek-Segafredo non era più riuscita a conquistare la medaglia del metallo più prezioso. Questo trionfo corona un settembre indimenticabile per la neerlandese, la quale, neanche dieci giorni fa, aveva conquistato la prova in linea degli Europei di Trento. A trentaquattro anni, van Dijk sta vivendo uno dei migliori momenti della carriera.

Ellen Van Dijk regina della cronometro, rivivi il suo arrivo

Al secondo posto si è piazzata Marlen Reusser, la quale è giunta ad appena 10″ dalla prima. Per Reusser si tratta del terzo argento consecutivo, a cronometro, tra Mondiali e Olimpiadi. Solo terza la campionessa olimpica Annemiek van Vleuten, che ha concluso la prova a 24″ dalla connazionale van Dijk. Le giovanissime azzurre Elena Pirrone e Vittoria Guazzini hanno chiuso entrambe fuori dalla top-20. La sfida tra Van Dijk e Reusser, che agli Europei aveva visto trionfare la seconda, è stata assai combattuta. La neerlandese, tuttavia, è riuscita a spuntarla con un grandissimo finale, dimostrando, così, di esaltarsi sui lunghi chilometraggi, al contrario della rivale che era stata più forte nella prova più corta della rassegna continentale.

Mondiali Ellen Van Dijk regina della cronometro, rivivi il suo arrivo UN' ORA FA

Van Dijk schianta la Paladin, Cavalli ci prova: il meglio in 260''

Mondiali van der Poel scioglie le riserve: ci sarà nella prova in linea 2 ORE FA