Ciclismo

Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021 - Van der Poel versione cestista! Borraccia lanciata e "canestro" sfiorato

MONDIALI CICLISMO - Durante la prova in linea Mathieu van der Poel ha dato saggio anche delle sue "doti" da cestista: il corridore olandese ha lanciato la borraccia in corsa e quasi fatto canestro in un cestino della spazzatura. Sarebbe stato un numero clamoroso.

00:00:25, 37 minuti fa