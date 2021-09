Filippo Ganna impressionante si non smette mai di stupire e allora l'asticella non può che alzarsi anche per lui: l'ex recordman dell'ora, Francesco Moser, all'ANSA, parla delle prospettive del campione azzurro che ieri in Belgio Unimpressionante si non smette mai di stupire e allora l'asticella non può che alzarsi anche per lui: l'ex recordman dell'ora,, all'ANSA, parla delle prospettive del campione azzurro che ieri in Belgio si è confermato campione del mondo in linea nella prova a cronometro Elite.

"Rispetto a me, Ganna ha un fisico diverso: è più grande, ha una massa muscolare più compatta e, forse, a cronometro va pure più forte di come andavo io. Magari su strada ha più difficoltà, visto che pesa più di 80 chili. Può però attaccare, e battere, fra uno o due anni, il record dell'ora. Ha ancora margini di crescita, ma deve sapersi gestire. Può andare più forte di come va adesso"

Mondiali Johan Price-Pejtersen vince la crono U23 e scoppia in lacrime UN' ORA FA

Ganna, sei fantastico! La cronometro d'oro in 8 minuti

Mondiali Ellen Van Dijk regina della cronometro, rivivi il suo arrivo 4 ORE FA