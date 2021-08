Mondiali di Leuven. Un'edizione particolare e speciale perché sarà il 100° Mondiale nella storia del ciclismo, con la prima disputata nel 1921 a Copenaghen in Danimarca. Questa volta saremo nella "casa del ciclismo”, con il Mondiale che si disputerà nelle Fiandre dal 19 al 26 settembre. Si parte subito con le cronometro, con la prova maschile di 43,3 km da Knokke-Heist a Bruges. Cronometro lunga e totalmente pianeggiante, ma occhio al vento che impensierirà non poco le prestazioni dei candidati al titolo. Tutti contro Filippo Ganna che, nonostante Una settimana dopo gli Europei del Trentino , ci saranno già i. Un'edizione particolare e speciale perché sarà ilnella storia del ciclismo, con la prima disputata nel 1921 ain Danimarca. Questa volta saremo nella "casa del ciclismo”, con il Mondiale che si disputerà nelledal 19 al 26 settembre. Si parte subito con le cronometro, con la prova maschile di 43,3 km da Knokke-Heist a Bruges. Cronometro lunga e totalmente pianeggiante, ma occhio al vento che impensierirà non poco le prestazioni dei candidati al titolo. Tutti controche, nonostante non sia andato a medaglia a Tokyo , resta comunque l'uomo da battere considerando il successo di Imola dello scorso anno. E con questo percorso...

Il percorso della crono

Cronometro mondiale” lunga perché i corridori affronteranno una prova di 43,3 km da Knokke-Heist a Bruges, ma con soli 78 metri di dislivello. Si partirà dalla spiaggia che affaccia sul Mare del Nord e, per 1,5 km, i corridori percorreranno proprio il lungomare, prima di fare l'ingresso nel centro della città di Knokke-Heist. Dopo 5 km pianeggianti, da Westkapelle si procede verso Bruges. Resta una crono quasi totalmente pianeggiante dove il vero ostacolo sarà il vento, che potrà cambiare in base agli orari di partenza di ciascun contendente. Dopo un dentello ad Oostkerke, infatti i corridori entreranno nella foresta di Dudzele dove potranno incontrare forti raffiche. Ci sarà poi il passaggio da Damme, città artistica, e infine l'arrivo a Bruges. Prima del traguardo ci sarà un ingresso in centro città che rappresenterà un ostacolo per i cronoman a causa della viabilità locale.

Programmazione tv

I favoriti

Filippo Ganna avrà la sua occasione per centrare il secondo titolo mondiale a cronometro consecutivo, come fece prima di lui Rohan Dennis. C'è grande voglia di riscatto per il verbanese che, Wout van Aert che, per arrivare a questo appuntamento in forma, ha deciso di non gareggiare agli Europei. Come al solito il belga ha grandi ambizioni e affronterà questo Mondiale cercando due medaglie d'oro. Ce la farà? L'anno scorso a Imola prese due argenti proprio alle spalle di Ganna e di Alaphilippe ( Cronometro lunga e pianeggiante, che favorisce più gli specialisti ai cronoman-passisti. Ecco cheavrà la sua occasione per centrare il secondo titolo mondiale a cronometro consecutivo, come fece prima di lui. C'è grande voglia di riscatto per il verbanese che, prima di tornare in pista ad ottobre , vuole fare un buon mese di settembre tra la cronometro per il titolo europeo, quella per il titolo mondiale, e il lavoro di gregariato nelle prove in linea. La volontà di Ganna è quella dimenticare quel 5° posto a Tokyo alle Olimpiadi. Così comeche, per arrivare a questo appuntamento in forma, ha deciso di non gareggiare agli Europei. Come al solito il belga ha grandi ambizioni e affronterà questo Mondiale cercando due medaglie d'oro. Ce la farà? L'anno scorso a Imola prese due argenti proprio alle spalle di Ganna e di Alaphilippe ( nella prova in linea ).

Küng, che ha sfiorato il podio a Tokyo, Dumoulin e Cavagna. Lo svizzero cerca anche lui rivalsa dopo i risultati non esaltanti in questo 2021, mentre l'olandese vuole confermare l'argento olimpico e dimostrare che è tornato sul serio. Qualche chance se la vuole giocare anche Cavagna che in stagione ha vinto le crono del Tour de Romandie Asgreen che può sempre dire la sua su questi percorsi. In attesa di scoprire la startlist definitiva, non possiamo non mettere nella lista dei favoriti anche corridori come, che ha sfiorato il podio a Tokyo,. Lo svizzero cerca anche lui rivalsa dopo i risultati non esaltanti in questo 2021, mentre l'olandese vuole confermare l'argento olimpico e dimostrare che è tornato sul serio. Qualche chance se la vuole giocare anche Cavagna che in stagione ha vinto le crono del Tour de Romandie e del Giro di Polonia . Da non dimenticare ancheche può sempre dire la sua su questi percorsi.

Ganna, van Aert *****

Cavagna, Dumoulin, Küng ****

Asgreen ***

Cerny, Bodnar **

Affini, Bevin *

Mondiali: informazioni utili

Domenica 19 settembre, dalle 12:00 (collegamento tv)

