Daniele Bennati, ct della Nazionale Italiana di ciclismo, ha reso nota la lista dei 10 convocati per i Mondiali di ciclismo che si svolgeranno in Australia a Wollongong domenica 25 settembre. Effettuati dunque gli ultimi tagli dalla provvisoria lista di 15 che era stata diramata due giorni fa.

Come già abbondantemente previsto, il capitano della formazione azzurra dovrebbe essere Alberto Bettiol, autore di una stagione importante seppur priva di vittorie. L’alternativa sarà l’eterno Matteo Trentin, vero simbolo di questa Nazionale nell’ultimo decennio, grazie al suo grande talento e alla sua capacità di lettura della corsa. Attenzione anche alla carta Andrea Bagioli, in grado di giocarsela coi migliori al recente GP di Montreal.

Bisogna essere sinceri, la qualità media di questa Nazionale non è certo tra le più alte e inoltre sembra mancare un vero e proprio finalizzatore che possa competere con dei fenomeni come Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel o Tadej Pogacar. Ricordandovi che dei 10 convocati, 8 scenderanno in strada e 2 saranno riserve, vi proponiamo la lista completa degli atleti che voleranno in Australia:

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I MONDIALI DI CICLISMO 2022

Ballerini Davide

Bagioli Andrea

Battistella Samuele

Bettiol Alberto

Conci Nicola

Rota Lorenzo

Trentin Matteo

Zana Filippo

Sobrero Matteo

Affini Edoardo

I cinque atleti che sono rimasti esclusi all’ultimo momento rispondono dunque ai nomi di Giacomo Nizzolo, Andrea Pasqualon, Vincenzo Albanese, Stefano Oldani ed Alessandro Covi.

