Diego Ulissi non farà parte della Nazionale italiana agli ormai imminenti Campionati Mondiali di ciclismo su strada. L'azzurro era tra gli uomini in ballottaggio nella testa del ct Daniele Bennati per la prova in linea del 25 settembre ma una richiesta specifica del suo team, la UAE Emirates, gli impedirà di prender parte alla rassegna iridata.

sarebbe comunque potuto essere utile a Bennati, anche solo nel ruolo di riserva. Il toscano, classe 1989, non potrà dunque aiutare i capitani azzurri in Australia. Per lui una carriera da finisseur che lo ha portato ad alzare le braccia al cielo per 44 volte in carriera , l'ultima delle quali il 18 agosto scorso, al Tour de Limousin in Francia . Il corridore dell'UAE non è più chiaramente nel "prime" della propria carriera ma

“La sua presenza in Nazionale ancora ieri non era confermata - ha spiegato Mauro Gianetti, team principal della Uae-Emirates -. Allora, se ancora ci doveva essere questo dubbio... abbiamo chiesto a Bennati di non portarlo, perché abbiamo già tanti atleti sicuri di partecipare al Mondiale che andranno in Australia e quella è una trasferta che richiede di stare in ballo quasi 3 settimane. Diego serve a noi, ne abbiamo bisogno per il finale di stagione e da qui la nostra richiesta al commissario tecnico azzurro”.

