Obiettivo tris iridato in vista per Filippo Ganna, che il prossimo 18 settembre andrà a caccia del terzo titolo consecutivo nella prova a cronometro dei Campionati Mondiali di ciclismo su strada 2022, in programma a Wollongong (in Australia). Il fuoriclasse verbanese sarà sicuramente uno degli uomini da battere, a maggior ragione dopo la notizia del forfait di Wout Van Aert.

Il fenomeno belga, argento alle spalle di Ganna sia a Imola 2020 che nella rassegna iridata casalinga delle Fiandre nel 2021, ha infatti deciso di puntare tutto sulla prova in linea (in cui fu argento due anni fa in Italia) saltando di fatto la gara contro il cronometro prevista nella giornata inaugurale del Mondiale.

Ad

Da un lato è un peccato, perché con Van Aert al via hai grandi possibilità di conquistare una medaglia, ma dall’altro capisco la sua decisione. Una cronometro come quella di Wollongong è un fardello pesante per un corridore come Wout e comprendo la sua scelta. Una medaglia d’argento può essere un risultato straordinario, ma non basta quando sei un corridore come Van Aert“, dichiara il commissario tecnico belga Sven Vanthourenhout alla stampa locale.

Mondiali Ganna unico favorito al Mondiale? Van Aert non farà la crono 03/08/2022 A 09:40

Per Wout la crono è diventata un problema mentale. Quando parte nella cronometro si prende molte responsabilità perché lui punta solo al primo posto. Dopo l’argento in Belgio nella sua mente per molti giorni è tornato quel risultato e adesso ha capito che deve puntare su una sola gara.

Sarà dunque Remco Evenepoel il punto di riferimento della squadra belga per la cronometro iridata, anche se non mancheranno comunque altri rivali temibili per Ganna nella lotta per la vittoria.

Van Aert più maglia verde che mai: eccolo mentre esulta sul podio

Mondiali Van Aert non sfiderà Ganna al Mondiale? Potrà fare solo la prova in linea 23/05/2022 A 20:16