Mondiali Australia 2022 Ganna, Evenepoel, Pogacar - Wollongong-Wollongong: percorso, favoriti e dove vedere la crono

MONDIALI - Filippo Ganna vs Remco Evenepoel e non solo. A Wollongong cominciano i Mondiali di ciclismo, che partiranno con le due cronometro élite. In campo maschile, ovviamente, c'è Filippo Ganna, vincitore delle ultime due prove, ma non mancheranno i contendenti, a partire dal vincitore dell'ultima Vuelta: Evenepoel. Ci sono anche Pogacar, Cavagna, Küng e il campione europeo a crono Bissegger.