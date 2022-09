Mondiali Wollongong Helensburgh-Wollongong: percorso, favoriti, quote scommesse e dove vederli in diretta tv e streaming

MONDIALI - A Wollongong va in scena la 95esima edizione dei Mondiali di ciclismo su strada. Alaphilippe rimette in palio il titolo vinto negli ultimi due anni: solita sfida van Aert vs van der Poel, ma occhio anche a Pogacar, Matthews, Girmay e tutti gli altri. Dopo 61 km 'tranquilli' con il Mount Keira, si entra nel circuito di Wollongong da ripetere 12 volte. Tutto quello che c'è da sapere.