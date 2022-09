e cercherà dunque di difendere la maglia iridata. Il ct della Francia ha diramato le convocazioni per la rassegna in programma a Wollongong (Australia) dal 18 al 25 settembre e tra i nove scelti c'è anche il nome del bicampione del mondo in carica. La presenza del forte 30enne della Loira sembrava preclusa dopo la brutta caduta patita durante l'undicesima tappa della Vuelta a España , rimediando una. Invece Alaphilippe ci proverà lo stesso, a poco meno di un mese di distanza dall'ennesimo infortunio della stagione.

Si è trattato infatti di 2022 molto complicato per la maglia arcobaleno, in sella alla Quick-Step Alpha Vinyl, funestato da una serie di incidenti e sfortune, come la positività al Covid durante il Tour de Wallonie, nel quale sembrava aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori dopo la spaventosa caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi che gli aveva impedito di prendere parte al Tour de France, dovendo ricominciare tutto da zero. Infine, il brutto volo nella seconda settimana del Giro di Spagna, dove si presentava con i gradi di gregario al cospetto di Remco Evenepoel, vincitore della generale. Julian Alaphilippe cercherà di mettersi tutto alle spalle con l'della carriera (dopo i trionfi mondiali del 2020 a Imola e del 2021 nelle Fiandre) che gli permetterebbe di eguagliare la striscia record di Peter Sagan tra il 2015 e il 2017. Il percorso, pieno di strappi, potrebbe addirsi alle caratteristiche del francese, ma dovrà presentarsi in una condizione fisica vicina al top, e quindi aver recuperato completamente dall'infortunio alla spalla, per potersela giocare con i migliori. Tuttavia, sul suo stato di forma non sapremo nulla di certo se non durante la corsa iridata.