Stanno arrivano le varie convocazioni dei ct in vista dei Mondiali di Wollongong in Australia. Tra Nazionali che non si presentano e altre che non hanno abbastanza atleti per la trasferta, l'Italia femminile dovrà fare a meno di Marta Cavalli. La ciclista della FDJ-Suez Futuroscope sarebbe stata la capitana della formazione azzurra, ma non ha ancora ripreso a correre dopo l'infortunio patito al Tour de France Femmes con quella botta subita dalla Frain. Per fortuna non aveva rimediato nessuna frattura, ma la ciclista cremonese era tornata a casa per un trauma cranico e per un colpo di frusta. Problematiche che non è riuscita ancora a risolvere. E adesso? La rinuncia al Mondiale, con la speranza però di rientrare al Giro dell'Emilia.

Le parole di Marta Cavalli

Dopo due settimane di stop totale, ho ripreso con cautela. Sono ripartita con gradualità, ma non riesco ad allenarmi in modo perfetto per essere al 100%. Mi serve altro tempo. Il problema è la frustata che ho preso al collo, mi continua a dare problemi in bici e nella vita di tutti i giorni. L’obiettivo è sistemarmi bene e ritrovare il benessere. Non ho tempistiche, ma spero di poter rientrare per le corse di fine stagione come il Giro dell’Emilia e la Tre Valli Varesine. Difficile accettare un recupero così lungo e rinunciare al Mondiale, ma accetto questa situazione per un futuro sicuro. Sarebbe importante tornare a correre anche per l’aspetto mentale. [Marta Cavalli alla Gazzetta dello Sport]

Con tristezza devo salutare l’Australia, non sarò presente ai Campionati del Mondo a Wollongong. Il recupero sta andando per le lunghe e la ripresa tarda ad arrivare dopo la caduta al Tour de France. Con il team abbiamo fatto il massimo, ma ora dobbiamo prenderci cura della mia salute. È veramente difficile da accettare, ma spero di poter tornare a correre prima della fine della stagione. Un grande grazie al mio team e alla Nazionale italiana per il supporto. [Marta Cavalli sui social]

