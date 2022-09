Ciclismo

Mondiali Australia - La Kvasnickova in testa, ma che fatica! La ceca stesa sull'asfalto sfinita ma non andrà a medaglia

MONDIALI - La Kvasnickova sorpassa la van der Meiden e passa in testa in attesa dell'arrivo della Bäckstedt e della Czapla. La ceca è sfinita dopo la sua prova, rimanendo stesa sull'asfalto sfinita ma non basta tutto questo per prendere almeno una medaglia. Arriverà anche la Jooris a prendersi la medaglia di bronzo.

00:00:44, un' ora fa