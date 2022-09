Italia è agguerrita e vuole mantenere in casa il titolo dopo il successo di Elisa Balsamo lo scorso anno in Belgio. Sono diverse le carte che si possono giocare le azzurre tra Elisa Longo Borghini e Silvia Persico, oltre a Vittoria Guazzini e Silvia Zanardi che si giocheranno a loro volta il titolo di Campionesse Under 23. Prima di entrare nel circuito di Wollongong, che le cicliste hanno imparato a conoscere tra crono Mount Keira: 7,5 km al 5,7%, con picco al 10,3% che sarà sicuramente il trampolino di lancio per i fuggitivi di giornata. Una volta entrati nel circuito, saranno due le difficoltà da scalare. Il Mount Ousley, già visto durante la crono, anche se è uno strappo di 700 metri al 6,7% e, soprattutto, il Mount Pleasant di 1,1 km all'8,8%, con picco al 13,5%. Il tutto da ripetere per ben 6 volte. Lo spauracchio è però Marianne Vos che, in stagione, ha vinto anche Dopo il successo di Ellen van Dijk nella prova a cronometro , ecco che arriva la prova in linea élite. L'è agguerrita e vuole mantenere in casa il titolo dopo il successo dilo scorso anno in Belgio. Sono diverse le carte che si possono giocare le azzurre tra, oltre ache si giocheranno a loro volta il titolo di Campionesse Under 23. Prima di entrare nel circuito di Wollongong, che le cicliste hanno imparato a conoscere tra crono e staffetta mista , verranno percorsi 61,5 km. Distanza in cui ci sarà il: 7,5 km al 5,7%, con picco al 10,3% che sarà sicuramente il trampolino di lancio per i fuggitivi di giornata. Una volta entrati nel circuito, saranno due le difficoltà da scalare. Il, già visto durante la crono, anche se è uno strappo di 700 metri al 6,7% e, soprattutto, ildi 1,1 km all'8,8%, con picco al 13,5%. Il tutto da ripetere per ben 6 volte. Lo spauracchio è peròche, in stagione, ha vinto anche il Mondiale di ciclocross

Premium Ciclismo Mondiali | Prova in linea femminile élite 04:15-09:45

Ad

Ore 3:45 - Tutto pronto per la prova in linea femminile

Mondiali Bäckstedt alla Evenepoel: 57 km di fuga ed è Campionessa del mondo, Pellegrini 4a 2 ORE FA

Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Luca STAMERRA (Twitter: @StamLuca). Quest'oggi siamo in DIRETTA per seguire insieme a voi la prova in linea femminile che assegnerà la maglia iridata nella categoria élite e la maglia iridata anche nella categoria Under 23. Prova che si distenderà lungo il circuito di Wollongong per un totale di 164,3 km.

Helensburgh-Wollongong: profilo 3D della corsa élite femminile

Dove seguire i Mondiali in diretta tv e live streaming

Da domenica 18 a domenica 25 settembre, Eurosport 1 e Discovery+ trasmettono in diretta integrale i Mondiali 2022 in Australia. Tutte le prove andranno in onda in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN). Potete seguire tutte le prove dei Mondiali in streaming e senza pubblicità su Eurosport Player e Discovery+ ( Scopri l'offerta ) con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le gare On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Bäckstedt fa un altro sport: il meglio della sua crono in 75 secondi

Mondiali Fedorov Campione del mondo a sorpresa! Gli italiani illudono, ma Buratti fa 23° 19 ORE FA