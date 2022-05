Filippo Ganna hanno fatto male a Wout van Aert che, quest'anno, in Australia, potrebbe non prendere parte al Mondiale a cronometro. Da una parte il fatto che il cronoman belga, per quanto vicino, non riesca mai a battere il verbanese dopo il 2° posto I due secondi posti alle spalle dihanno fatto male ache, quest'anno, in Australia, potrebbe non prendere parte al Mondiale a cronometro. Da una parte il fatto che il cronoman belga, per quanto vicino, non riesca mai a battere il verbanese dopo il 2° posto ad Imola e il 2° posto a Bruges , dall'altra la volontà di WVA di concentrarsi solo sulla prova in linea. Si perché fare la doppia prova del Mondiale, così ravvicinata, fa perdere un sacco di energie allo stesso corridore e con Ganna, imbattibile, tanto vale concentrarsi solo sulla prova in linea.

Questo è quanto trapela dall'ultima intervista che van Aert ha rilasciato a Procycling Magazine. Andare a caccia della maglia iridata a Wollongong? Sì, ma solo nella prova in linea. Detto questo, nulla è ancora ufficiale. Il corridore della Jumbo Visma ci penserà durante il Tour de France.

Le parole di van Aert

Il mio autunno si concentrerà su gare di un giorno. E per preparare la cronometro devi farle, se no dovrei prepararla solo con l'allenamento. La conclusione è che, dopo l'anno scorso, potrei dover scegliere tra la corsa in linea e la cronometro. E l'idea è quella di dedicarsi sulla prova in linea. Questa scelta non è ancora definitiva. Ne ho discusso con la squadra, ma prenderemo questa decisione solo dopo il Tour

Quale sarà la decisione di van Aert? Lui, però, è stato l'unico che ha dato filo da torcere a Ganna negli ultimi due anni. È un cronoman vero: delle sue 33 in carriera, 7 sono arrivate a cronometro. L'ultima alla Parigi-Nizza di quest'anno, quando ha battuto il suo compagno di squadra Roglic a Montluçon.

