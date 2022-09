Ellen van Dijk cercherà ovviamente di mantenere la maglia iridata, anche se non sarà facile contro atlete del livello di Reusser, Kopecky e la signora del 2022, Annemiek van Vleuten che ha vinto Vittoria Guazzini e Arianna Fidanza. Il Mondiale in Australia comincerà ufficialmente con la cronometro élite femminile sul circuito di Wollongong che ospiterà nella stessa nottata anche la prova élite maschile ( tutti i favoriti ).cercherà ovviamente di mantenere la maglia iridata, anche se non sarà facile contro atlete del livello die la signora del 2022,che ha vinto tutti i Grandi Giri che poteva vincere quest'anno. Per le azzurre scenderanno in campo

Dove seguire la crono femminile in diretta tv e live streaming

Da domenica 18 a domenica 25 settembre, Eurosport 1 e Discovery+ trasmettono in diretta integrale i Mondiali 2022 in Australia. La prova a cronometro femminile élite sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Marco Cannone a partire dalle 01.50 (ore italiane). Potete seguire tutte le prove dei Mondiali in streaming e senza pubblicità su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le gare On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Quella di Wollongong non sarà una cronometro piatta, anche se il dislivello complessivo sarà 'solo' di 312 metri. Ci sarà qualche dentello in avvio di gara tra Beaton Park e Gwynneville, ma il momento clou arriverà dopo 7 km con la scalata del Mount Ousley. Un muro più che una salita vera propria, ma sono 700 metri al 6,7%. Un punto cruciale per la cronometro perché specialisti, magari meno forti in salita, potranno perdere qualche secondo prezioso su questo passaggio. Occhio anche all'immediata discesa poi si arriverà tutto sommato senza problemi a Ragstaff Hill Park: altro dentello e si ricomincia tutto da capo con il secondo giro del circuito. Ancora Beaton Park e Gwynneville ma, soprattutto, il secondo passaggio sul Mount Ousley. Muro in cui si potrà guadagnare qualcosa, avendo ormai capito come gestirsi su queste pendenze. Poi la strada sarà sostanzialmente pianeggiante fino a Ragstaff Hill Park dove tende leggermente all'insù. La particolarità del circuito del 2022 è che uomini e donne, per la prima volta nella storia dei Mondiali, correranno sullo stesso percorso e sullo stesso chilometraggio.

Tutte le salite

-Al km 7,1 Mount Ousley (0,7 km al 6,7%);

-Al km 24,5 Mount Ousley (0,7 km al 6,7%);

I favoriti

Le grandi favorite per la prova mondiale sono la svizzera Reusser e, ovviamente, la neerlandese van Dijk, la campionessa del mondo in carica. La ciclista della Trek Segafredo, in stagione, ha vinto 4 cronometro ed è detentrice del record dell'ora. Vuole chiudere il cerchio con un nuovo titolo iridato. Occhio però alla Reusser che ha vinto qualche settimana fa il titolo europeo a cronometro, battendo proprio la van Dijlk.

In gara ci sarà però anche Annemiek van Vleuten che, in stagione, ha già fatto qualcosa di straordinario, vincendo nella stessa annata Giro d'Italia Donne, Tour de France Femmes e Vuelta di Spagna. Sarà sicuramente una delle favorite per la prova in linea, ma la neerlandese vuole lasciare la sua traccia anche nella prova a cronometro. Del resto è lei la campionessa olimpica a cronometro... In partita anche la Kopecky, la Faulkner, Grace Brown, Moolman-Pasio e la Labous.

E le italiane? Avremo in gara Vittoria Guazzini e Arianna Fidanza. Le nostre non hanno ambizione di medaglia, ma cercheranno il miglior risultato possibile. Obiettivo top 10.

Van Dijk, Reusser *****

Van Vleuten, Grace Brown, Kopecky ****

Labous, Moolman-Pasio, van Anrooij, Faulkner ***

Kiesenhofer, Kröger, Baker, Leah Thomas, Norsgaard **

Fidanza, Guazzini, Le Net, Skalniak Sojka, Zigart, Sandra Alonso, Van de Velde *

Info utili

-Orario di partenza: 1.50 ore italiane;

-Lunghezza: 34,2 km;

-Dislivello: 312 metri;

