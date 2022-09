Le ultime riserve sono state sciolte. Tutti i commissari tecnici hanno fatto le proprie scelte e, soprattutto,le riserve. L'di Bennati scenderà in campo con Bagioli, Ballerini, Affini, Rota, Conci e Battistella in supporto dei due capitani. Sono stati invece 'scartati' Sobrero e il campione nazionale italiano Filippo Zana . Dalle altre parti ci sono regolarmente in campo, nonostante la lussazione alla spalla patita alla Vuelta, eche 10 giorni fa era stato colpito dal covid. Andiamo a leggere, quindi, la startlist completa di questo Mondiale in Australia che, dopo il successo della van Vleuten in campo femminile, si chiude con la prova maschile di Wollongong.

