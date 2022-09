Ciclismo

Mondiali Australia Wollongong - Altro danese che finisce per terra, tocca a Bévort

MONDIALI - Dopo la caduta di Hindsgaul in avvio di gara, altro danese che finisce per terra nel suo lavoro. Tocca quindi a Bévort cadere anche lui. Per fortuna riesce a ripartire.

00:00:55, 34 minuti fa