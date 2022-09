Ciclismo

Mondiali Australia Wollongong - Annemiek Van Vleuten: "Stanca per la Vuelta? No, è stata solo una giornata no"

MONDIALI - Ha appena vinto la Vuelta completando la Tripla Corona... Nella stessa stagione. La van Vleuten ha vinto Giro, Tour e Vuelta tutti nella stessa annata e ci sta fosse un po' stanca, ma per la neerlandese si è trattata solo di una giornata no in questa crono. Ha chiuso al 7° posto, ma ha già promesso battaglia per la prova su strada di sabato prossimo.

