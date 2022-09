Ciclismo

Mondiali Australia Wollongong - Armirail migliora il tempo di Plapp, ma poi arriva Lampaert...

MONDIALI - Sembrava difficile battere il tempo di Plapp, visto come erano andati i due intermedi per i corridori della seconda tornata. Sono poi arrivati però Bruno Armirail e Yves Lampaert a far scendere di netto il primo tempo di riferimento.

00:02:46, un' ora fa