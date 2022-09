Ciclismo

Mondiali Australia Wollongong - Che meraviglia Vittoria Guazzini a cronometro: il meglio in 45''

MONDIALI - Vittoria Guazzini chiude la prova a cronometro élite al 4° posto, un risultato clamoroso per lei che è una Under 23. E, appunto, veniva assegnato il titolo iridato della categoria U23 proprio durante questa prova. La Guazzini conquista così la maglia iridata, la prima della storia in ambito femminile per questa categoria.

00:00:47, 27 minuti fa