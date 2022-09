Ciclismo

Mondiali Australia Wollongong - Ecco la Guazzini: comincia la cronometro della nostra Vittoria!

MONDIALI - Sono Arianna Fidanza e Vittoria Guazzini le nostre azzurre presenti al Mondiale in Australia per quanto riguarda la cronometro. La Guazzini, presente lo scorso anno nelle Fiandre, spera di fare un grande risultato con un anno di esperienza in più.

00:00:43, 30 minuti fa