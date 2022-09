Filippo Ganna nella prova élite, con il verbanese Vittoria Guazzini si è appena laureata Alice Toniolli (partirà alle 1:54) e Federica Venturelli (partirà alle 2:22). Alla Venturelli si chiedeva anche il podio come obettivo minimo, ma tutto dovrà essere rivisto dopo la caduta di cui la classe 2005 è stata vittima durante un allenamento per ripassare il percorso della crono. Se le cronometro maschili non ci hanno fatto sorridere tra il 7° posto dinella prova élite, con il verbanese che ha abdicato dopo due titoli iridati consecutivi, e il 10° posto di Lorenzo Milesi nella prova Under 23, c'è grande attesa invece per le prove femminili.si è appena laureata Campionessa del mondo U23 a crono , ma c'è hype anche per la prova juniores femminile. Avremo in campo(partirà alle 1:54) e(partirà alle 2:22). Alla Venturelli si chiedeva anche il podio come obettivo minimo, ma tutto dovrà essere rivisto dopo la caduta di cui la classe 2005 è stata vittima durante un allenamento peril percorso della crono.

Come segnalato dal portale BiciPro, la caduta avrebbe fatto suonare un campanello d'allarme con la Venturelli ora a rischio quanto meno per la prova a cronometro. Si resta in attesa di un comunicato ufficiale da parte della Federciclismo per capire le reale entità dell'infortunio e se la Venturelli avrà bisogno di qualche giorno di recupero. In caso di assenza, l'Italia affronterà la cronometro con una sola atleta, la Toniolli.

Ad

Mondiali Delusione Ganna! Guazzini Campionessa: promossi e bocciati IERI ALLE 09:47

Che meraviglia la Guazzini a cronometro: il meglio in 45''

Mondiali Ganna abdica! Foss campione del mondo davanti a Küng e Evenepoel IERI ALLE 07:05