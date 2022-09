Ciclismo

Mondiali Australia Wollongong - Federica Venturelli paga ancora la caduta e si stacca alla prima salita

MONDIALI - Era la nostra migliora carta in questa settimana per la categoria juniores, ma Federica Venturelli paga ancora la caduta nella ricognizione del percorso della cronometro di qualche giorno fa. Lei riesce a presenziare anche nella prova in linea, ma si stacca già durante il primo giro.

00:00:30, 22 minuti fa