van Vleuten. L'8 ottobre compierà 40 anni, ma la neerlandese non si ferma mai. E dire che una frattura composta al gomito destro più altre abrasioni sulla parte destra del corpo. Frattura composta e non scomposta, ma sempre di frattura si tratta. Lei però c'è e vuole presenziare al Mondiale che si terrà nella notte tra venerdì e sabato. Anzi, 24 ore dopo l'infortunio era lì ad allenarsi con le compagne provando il percorso di Wollongong. Qualcuno potrebbe chiamarla pazzia, qualcun altro - semplicemente - Anniemiek. L'8 ottobre compierà 40 anni, ma la neerlandese non si ferma mai. E dire che la caduta nella staffetta di 24 ore fa avrebbe potuta mandarla a casa. Ma la voglia di riscatto è tanta dopo un inizio di Mondiale da dimenticare tra crono individuale e crono mista. E non è che non si sia fatta niente, perché le è stata diagnosticata

La capitana della Movistar è anche una delle capitane dei Paesi Bassi insieme a Marianne Vos. La van Vleuten ci vuole almeno provare, poi si vedrà. Non è ancora ufficiale la sua partecipazione alla prova in linea, ma è lì ad allenarsi dopo aver avuto semaforo verde dallo staff medico della propria Nazionale. Tra la giornata di giovedì e venerdì verrà presa poi una decisione definitiva e, nel caso venisse invece confermata l'assenza, non verrebbe sostituita da nessun'altra atleta.

C'è anche un precedente riguardo alla van Vleuten. Ricordate il Mondiale di Imola nel 2020? La van Vleuten fece 2a dietro alla van der Breggen. E fin lì, niente da dire, ma si era infortunata 9 giorni prima al Giro Rosa. Rottura del polso sinistro e ritiro dal Giro che stava dominando. Lei si è rialzata, si è allenata e ha vinto la medaglia d'argento.

