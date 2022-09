Ciclismo

Mondiali Australia Wollongong - Le ragazze di Samoa a più di 12' di ritardo, ma è comunque una festa

MONDIALI - Tra il terzetto maschile e quello femminile, i ragazzi di Samoa non sono andati benissimo e rischiano di essere ultimissimi nella staffetta mista. All'arrivo delle ragazze è comunque una festa perché la prova è stata completata e questo vuol dire già tanto per una Nazionale non abituata a confrontarsi dal punto di vista internazionale.

00:00:40, 8 minuti fa