Ciclismo

Mondiali Australia Wollongong - Moolman-Pasio: "Crono per specialisti e io non lo sono, ma è un riferimento per sabato"

MONDIALI - La campionessa sudafricana non ha completato la sua migliore crono della carriera, ma la Moolman-Pasio spiega che questa prova non era particolarmente adatta alle sue caratteristiche. Dice percorso per 'specialiste' considerando la differenza che si può fare sulle curve. Per la Moolman, però, sono tutti punti di riferimento preziosi in vista della prova in linea.

00:01:03, 4 minuti fa