Mondiali Australia Wollongong - Paesi Bassi al via! Tutta la grinta di Mathieu van der Poel

MONDIALI - Dopo l'Italia, ecco al via i Paesi Bassi che era la Nazionale favorita per l'oro nella staffetta mista. In campo c'era anche Mathieu van der Poel che faceva ufficialmente il suo debutto in questi Mondiali, in attesa della prova in linea dove è il grande favorito insieme al nemico di sempre van Aert.

00:00:55, un' ora fa