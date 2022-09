Ciclismo

Mondiali Australia Wollongong Siparietto tra il giornalista e la Bäckstedt: "Ma ti avevano detto che non era una crono?"

MONDIALI - Quasi non ci crede e soprattutto non credeva di essere rimasta sola già dopo 10 km. La Bäckstedt voleva subito forzare la mano al gruppo ma, dice lei, non si aspettava di piazzare l'azione in solitaria già prima di completare il primo giro.

00:02:23, 21 minuti fa