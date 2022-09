Ciclismo

Mondiali Australia Wollongong - Tobias Foss quasi in lacrime: "Sapevo di star bene, ma non di poter vincere il Mondiale"

MONDIALI - Ecco le prime parole da campione del mondo per Tobias Foss che, a sorpresa, ha battuto tutti a Wollongong con un'incredibile performance dove a trionfare è stata la sua continuità. Ha sempre pedalato sugli stessi tempi, senza strafare, senza naufragare nel finale come fatto da altri. Foss sapeva che avrebbe potuto fare una grande prestazione ma non così...

00:02:36, 8 minuti fa