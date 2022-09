Premium Ciclismo Mondiali | Prova in linea maschile U23 04:50-09:30

Ore 3:10 - I favoriti della prova U23

Non mancano i favoriti in questa e ce ne sono tanti. Da Segaert del Belgio al duo britannico Hayter-Watson. E ancora il croato Miholjevic ma, soprattutto, i due grandi favoriti: il francese Grégoire e il neerlandese Kooij (terzo l'anno scorso nella prova iridata dietro a Girmay).

Ore 3:05 - Milesi si è già scaldato

Lorenzo Milesi che ha già debuttato in questo Mondiale con la prova a cronometro Under 23, con il 10° posto raccolto dal corridore della DSM con un ritardo di 1'05'' nei confronti del campione del mondo di categoria Soren Waerenskjold.

Ore 3:00 - 5 gli italiani in campo nella prova U23

Italia che scende in campo con 5 corridori e avrà il dorsale n° 1 perché è proprio la Nazionale azzurra la detentrice del titolo visto il successo di Filippo Baroncini della passata stagione. Baroncini che oggi non c'è perché, il corridore della Trek Segafredo, ha rimediato la frattura della clavicola alla Bretagne Classic di un mese fa. Ci sono invece Davide De Pretto, Lorenzo Milesi, Martin Marcellusi, Nicolò Buratti e Nicolò Parisini.

Ore 1:00 - Appuntamento alle 5 con la prova U23

Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Luca STAMERRA (Twitter: @StamLuca). Quest'oggi siamo in DIRETTA per seguire insieme a voi la prova iridata del Mondiale Under 23 maschile. Siamo sempre nel circuito di Wollongong per una distanza di 169,8 km.

Dove seguire i Mondiali in diretta tv e live streaming

Da domenica 18 a domenica 25 settembre, Eurosport 1 e Discovery+ trasmettono in diretta integrale i Mondiali 2022 in Australia. Tutte le prove andranno in onda in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN). Potete seguire tutte le prove dei Mondiali in streaming e senza pubblicità su Eurosport Player e Discovery+ ( Scopri l'offerta ) con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le gare On Demand su tutte le nostre piattaforme.

