Ciclismo

Mondiali Australia Wollongong - Van Dijk con la maglia iridata: la festa sul podio con Grace Brown e Reusser

MONDIALI - Per il secondo anno consecutivo, è Ellen van Dijk a salire sul gradino più alto del podio. La neerlandese col tempo di 44'29'' distrugge la concorrenza, mettendo in fila l'australiana Grace Brown e la svizzera Marlen Reusser. Per la van Dijk è il terzo titolo iridato a cronometro in carriera.

00:03:06, 35 minuti fa