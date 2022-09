Ciclismo

Mondiali Australia Wollongong - Vinokourov traduce Fedorov: "Puntavamo alla vittoria uscendo da un'ottima Vuelta"

MONDIALI - C'è anche Vinokourov in Australia come dirigente accompagnatore della Nazionale kazaka e lo stesso team manager dell'Astana è felicissimo per il successo di Fedorov (un suo corridore all'Astana) nella prova Under 23. Vinokourov fa da traduttore: "Sì, puntavamo a vincere questo Mondiale perché Fedorov era uscito bene e con un buona gamba dalla Vuelta".

00:03:30, un' ora fa