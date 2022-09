Vittoria Guazzini che è stata la miglior Under 23 tra le cicliste presenti van Anrooij a fare meglio. Ecco le prime parole da campionessa del mondo perche è stata la miglior Under 23 tra le cicliste presenti durante la prova élite femminile , cosa che ha portato la prima maglia iridata della storia proprio alla nostra ciclista. La Guazzini spiega anche quella che è stata l'evoluzione rispetto alla prova U23 degli Europei in Portogallo dove, in quel caso, fu laa fare meglio.

Le parole di Vittoria Guazzini

Capirò cosa vuol dire vincere la maglia iridata forse tra qualche giorno. Il circuito mi piaceva, diverso da quello di Anadia ai campionati europei. Mi sono trovata a mio agio. Non puntavo alla maglia iridata, ma a fare bene e se devo essere sincera un po’ mi dispiace di non essere riuscita a prendere anche la medaglia di bronzo. Ho iniziato la gara sperando solo di fare bene. Poi a metà mi sono resa conto che avevo un buon tempo. Questo mi ha dato fiducia. Non ho pensato a nulla, se non ad andare forte

"L'Australia, un Paese affascinante"

È una sensazione incredibile e devo dire che l’Australia è un Paese affascinante. Sono venuta qui qualche anno fa per la Coppa del Mondo in pista e già allora rimasi colpita dall’entusiasmo e la giovialità di questo popolo. È coinvolgente. Mentre mi allenavo, in questi giorni, sentivo incitarmi in italiano. Sono rimasta stupita dall’affetto che le persone dimostrano per il nostro Paese

Dove seguire tutte le prove dei Mondiali in diretta tv e live streaming

Da domenica 18 a domenica 25 settembre, Eurosport 1 e Discovery+ trasmettono in diretta integrale i Mondiali 2022 in Australia. Potete seguire tutte le prove dei Mondiali saranno trasmesse in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN). Le prove iridate saranno visibili anche in streaming e senza pubblicità su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le gare On Demand su tutte le nostre piattaforme.

