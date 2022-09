Zoe Bäckstedt era la favorita senza se e senza ma e la ciclista britannica ha spazzato via la concorrenza, trovando la medaglia d'oro che gli era sfuggita lo scorso anno dietro alla Ivanchenko. Distacchi impietosi inflitti alle pur fortissime Czapla (a 1'35'') e Jooris (a 1'48''). Fuori dalla top 10 le italiane, purtroppo, con la Toniolli che chiude 15a a 2'21'' e la Venturelli che si piazza 25a a 2'59''. Menzione speciale comunque per la Venturelli che ha fatto di tutto per essere presente, nonostante le tante bende applicate Qui non c'è nessuna sorpresa come capitata nelle precedenti cronometro ( vedi Foss nella prova élite maschile ).era la favorita senza se e senza ma e la ciclista britannica ha spazzato via la concorrenza, trovando la medaglia d'oro che gli era sfuggita lo scorso anno dietro alla Ivanchenko. Distacchi impietosi inflitti alle pur fortissime(a 1'35'') e(a 1'48''). Fuori dalla top 10 le italiane, purtroppo, con lache chiude 15a a 2'21'' e lache si piazza 25a a 2'59''. Menzione speciale comunque per la Venturelli che ha fatto di tutto per essere presente, nonostante le tante bende applicate dopo la caduta durante la ricognizione . Puntava ad una medaglia, ora c'è da capire se ci sarà per la prova in linea.

Bäckstedt fa un altro sport: il meglio della sua crono in 75 secondi

L'ordine d'arrivo

Ciclista Tempo 1. Zoe Bäckstedt 18'26'' 2. Justyna Czapla +1'35'' 3. Febe Jooris +1'48'' 4. Eliska Kvasnickova +1'49'' 5. Anna van der Meiden +1'50'' 6. Elisabeth Ebras +1'50'' 7. Nienke Vinke +1'51'' 8. Isabelle Carnes +1'54'' 9. Laura Lizette Sander +2'00'' 10. Izzy Sharp +2'04'' 15. Alice Toniolli +2'21'' 24. Federica Venturelli +2'59''

Male la Venturelli dopo la caduta

Izzy Sharp è la prima a realizzare un tempo interessante (20'30''), ma la britannica viene sorpassata dalla Ebras e poi dalla van der Meiden (19'16''). Non da medaglia Alice Toniolli, ma la classe 2005 si difende con un 4° posto provvisorio col tempo di 20'47''. Alto invece il riferimento di Federica Venturelli che, alla vigilia, puntava addirittura ad una medaglia. La crossista però arriva dalla caduta nella ricognizione e, viste le tante ferite su gamba e gomiti, è già tanto il 24° posto a 2'59'' dalla vincitrice.

Toniolli lontano dalle prime: l'azzurra chiude al 15° posto, rivivi la crono

Bäckstedt di un altro pianeta

Arrivano le big e la Kvasnickova è la prima a scalzare la van der Meiden per 85 centesimi. Poi la Jooris e Czapla che si assicurano almeno una medaglia. Perché da dietro arriva il treno Zoe Bäckstedt che è semplicemente di un altro pianeta. Dà 50'' alla Czapla già dopo 7,1 km, la campionessa europea in carica, e nel finale per poco non la va addirittura a riprendere. La Bäckstedt si prende il titolo con 1'35'' di vantaggio sulla tedesca e 1'48'' sulla belga.

La Kvasnickova in testa, ma che fatica! La ceca stesa sull'asfalto sfinita ma non andrà a medaglia

La van der Meiden vince il derby con la Vinke, ma non basta per la medaglia

La Venturelli c'è: la nostra Federica è comunque presente nonostante le tante fasciature

