Incredibile, ma vero! Mathieu van der Poel ha passato la notte prima del Mondiale in una stazione di Polizia. Il perché? Il neerlandese ha litigato con dei bambini che giocavano, facendo molto chiasso, vicino alla sua camera da letto. La reazione del corridore è stata importante e il portale Sporza parla addirittura di una ragazza ferita ad un braccio nella colluttazione che si è venuta a creare. A quel punto i genitori dei bambini redarguiti da van der Poel hanno contattato la Polizia che è intervenuta sul posto e ha portato il capitano della Nazionale neerlandese al commissariato per interrogarlo. Van der Poel è stato poi rilasciato e riportato in camera solo alle 4 del mattino. Sei ore prima l'inizio effettivo della corsa iridata.

Ad

Ho avuto problemi con i vicini di stanza

Mondiali Van der Poel si ritira dopo neanche un'ora: i motivi del suo addio 8 MINUTI FA

Incidente nella notte? È vero. C'è stata una piccola disputa. Riguarda i vicini rumorosi che avevamo in albergo e qui sono piuttosto severi. Non sono tornato nella mia stanza fino alle 4 del mattino. Non è stato certo l'ideale. È un disastro, ma non posso più cambiare nulla. Cerco di trarne il meglio. E con il poco sonno che correrò, spero di andare avanti con l'adrenalina. Non è stato certo divertente. È quello che è, e devo affrontarlo. [Van der Poel a Sporza]

Sono stato preso dalla polizia

Sono andato a letto presto e molti bambini nel corridoio, della mia stanza, hanno ritenuto necessario bussare continuamente alla mia porta. Dopo alcune volte, ho chiesto di fermarsi, ma non l'ho fatto gentilmente. È stata chiamata la polizia e sono stato preso

van der Poel spettacolo! Girmay si inchina a Namur

Dove seguire i Mondiali in diretta tv e live streaming

Da domenica 18 a domenica 25 settembre, Eurosport 1 e Discovery+ trasmettono in diretta integrale i Mondiali 2022 in Australia. Tutte le prove andranno in onda in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN). Potete seguire tutte le prove dei Mondiali in streaming e senza pubblicità su Eurosport Player e Discovery+ ( Scopri l'offerta ) con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le gare On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Bäckstedt fa un altro sport: il meglio della sua crono in 75 secondi

Mondiali Van Vleuten vince il Mondiale a 40 anni e con un braccio rotto: Persico 3a 19 ORE FA