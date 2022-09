Ciclismo

Mondiali - Il campione europeo ci aveva provato: rivivi il finale della crono di Bissegger

MONDIALI - Non aveva cominciato al meglio la sua prova iridata, ma nel secondo giro del circuito di Wollongong aveva messo tutti alle spalle col suo 40'49''. Poi sono arrivati i big ed è scivolato al 5° posto. Il campione europeo, a ben vedere, si morderà le mani per quanto fatto proprio nel primo giro. Un piazzamento in più per Bissegger che però sperava di finire almeno sul podio.

00:01:02, 32 minuti fa