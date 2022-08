Van Aert da una parte van der Poel che dopo una corsa di 192 km, ne ha fatti Sam Bennett, che è un velocista puro, ma perché l'Irlanda proprio non si presenterà al prossimo Mondiale di Wollongong in Australia. La sfida al Mondiale è già stata lanciata.da una parte ha vinto la Bretagne Classic con una volata delle sue, dall'altra c'èche dopo una corsa di 192 km, ne ha fatti altri 65 di allenamento andandosene a casa in bici . Chi abbiamo poi? Tra i favoriti ci mettiamo Alaphilippe, Matthews, Pogacar, Girmay ecc. Ma non ci saranno sicuramente gli irlandesi. Non solo perché il percorso sarebbe stato troppo duro per, che è un velocista puro, ma perché l'proprio non si presenterà al prossimo Mondiale di Wollongong in Australia.

Il comunicato

Abbiamo dovuto spendere di più quest’anno rispetto a quanto inizialmente previsto. Vediamo che i Paesi decidono se partecipare o meno a determinati eventi in base alle risorse e ai budget disponibili. Quindi non siamo soli in questo. Inoltre, i Mondiali di ciclismo sono un evento in cui il successo è tutt’altro che assicurato. [Il comunicato della Federciclismo irlandese]

Niente da fare quindi per i vari Sam Bennett, Ryan Mullen e Eddie Dunbar (i corridori più in voga del movimento irlandese). Dal 19 al 25 settembre, quindi, niente settimana in Australia e si guarderanno le corse dal divano di casa.

