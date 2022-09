Mondiali di Wollongong sono ormai alle porte e diversi ct delle Nazionali big hanno già diramato le proprie convocazioni, anche se qualche Daniele Bennati, al suo primo Mondiale come commissario tecnico. La long list verrà comunicata sabato 10 settembre 2022 presso il palco di Bresso, dove si terrà l'ultima data della tournée estiva di Jovanotti. Sarà, appunto, una long list fatta di 13 corridori, in sostanza una lista di pre-convocati. Lunedì 12, poi, il ct farà un'ulteriore scrematura per avere i 10 corridori definitivi che partiranno per l'Australia. Già definite invece la squadra élite femminile, sono ormai alle porte e diversi ct delle Nazionali big hanno già diramato le proprie convocazioni, anche se qualche Nazionale non ci sarà come l'Irlanda . Tra queste però non è ancora arrivata la Nazionale italiana di, al suo primo Mondiale come commissario tecnico. Laverrà comunicata sabato 10 settembre 2022 presso il palco di Bresso, dove si terrà l'ultima data della tournée estiva di Jovanotti. Sarà, appunto, unafatta di 13 corridori, in sostanza una lista di pre-convocati. Lunedì 12, poi, il ct farà un'ulteriore scrematura per avere i 10 corridori definitivi che partiranno per l'Australia. Già definite invece la squadra élite femminile, purtroppo senza Marta Cavalli , e la squadre giovanili (non ci sarà la squadra Under 23 femminile che si unisce a quella élite).

Le convocate di Paolo Sangalli (Donne élite)

-Elisa Balsamo;

-Marta Bastianelli;

-Sofia Bertizzolo;

-Elena Cecchini;

-Arianna Fidanza;

-Vittoria Guazzini;

-Elisa Longo Borghini;

-Soraya Paladin;

-Silvia Persico;

-Silvia Zanardi;

Le parole di Sangalli

Purtroppo, nell'élite, registriamo il forfait di Marta Cavalli e questo cambia la nostra strategia di corsa, infatti dovremo prestare particolare attenzione alla prima salita di giornata, il Mount Keira, un’ascesa di circa 7 km di cui i primi 2 più duri (con punte al 10-12% su una strada larga e dritta) e gli altri più pedalabili e immersi nel bosco. Potrebbero arrivare degli attacchi. Contiamo comunque su un gruppo decisamente competitivo e siamo campioni uscenti. Faremo sicuramente del nostro meglio per riportare la maglia in patria. Élite e Under 23 correranno assieme un elemento di novità che influenzerà la gara. Anche tra le Junior sapremo dire la nostra ed i risultati ottenuti durante l’anno lo dimostrano

Le convocate junior

-Eleonora Ciabocco;

-Francesca Pellegrini;

-Gaia Segato;

-Alice Toniolli;

-Federica Venturelli;

I convocati di Marino Amadori (Under 23 maschile)

-Nicolò Buratti;

-Francesco Busatto;

-Davide De Pretto;

-Martin Marcellusi;

-Nicolò Parisini;

Le parole di Amadori

Abbiamo 7 ragazzi, compresi i 2 che disputeranno la crono (Piganzoli e Milesi) con cui faremo una valutazione dopo aver visto bene il percorso. Questo vuol dire che anche loro sono ancora in lizza per una maglia da titolare. Un percorso di selezione piuttosto lungo. Siamo partiti dalla Gent-Wevelgem di aprile, passando poi dagli Europei e una serie di gare con i professionisti. Alla fine si è giunti a questa rosa di nomi. Purtroppo, abbiamo registrato anche alcuni infortuni ed alcuni atleti non hanno potuto essere coinvolti nel progetto. Cercheremo di evitare la volata perché Samuel Watson e Olav Kooij. Per noi sarà importante fare qualcosa di diverso

I convocati di Dino Salvoldi (juniores uomini)

-Dario Belletta;

-Simone Gualdi;

-Federico Savino;

-Matteo Scalco;

-Giovanni Zordan;

-Mirko Bozzola;

-Luca Giaimi;

Le parole di Salvoldi

Andiamo in Australia con una squadra che è stata costruita tenendo conto delle caratteristiche individuali e in base a quelle del percorso. Cercheremo di coprire le situazioni e le variabili tattiche che si presenteranno. Come si è arrivati alle selezioni? Teniamo conto della continuità di rendimento durante la stagione e nell’ultimo periodo. I posti sono 5 e come sempre al ct spetta l’ingrato compito di escludere qualcuno che è da considerare allo stesso livello dei convocati. Gli avversari? Tutti. Il trend della stagione dice che sono stati sempre più forti di noi in tutte le circostanze. Sono tanti, come ho imparato a capire in questa categoria. Parlerei più di Nazioni che individualità quindi. Francia, Belgio, Norvegia, Germania, Repubblica Ceca e Lussemburgo a cui si somma qualche individualità. Sappiamo di non essere i favoriti

