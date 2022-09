Premium Ciclismo Mondiali | Cronometro maschile U23 05:14-09:16 Live

Ore 5:50 - L'Italia ha vinto tre volte la crono U23

Prima di Adriano Malori, altri due italiani hanno vinto la cronometro U23 dei Mondiali. Dobbiamo però tornare agli anni '90: Luca Sironi vinse nel 1996 davanti al connazionale Roberto Sgambelluri e Andreas Klöden. L'anno dopo, nel 1997, ci fu invece il successo di Fabio Malberti davanti a Bodrogi e George.

Ore 5:45 - Adriano Malori l'ultimo italiano a medaglia

È dall'edizione del 2008 che un italiano non va a medaglia nella cronometro U23 dei Mondiali. Fu Adriano Malori che vinse l'edizione di Varese davanti a Patrick Gretsch e Cameron Meyer.

Ore 5:40 - Baroncini l'anno scorso 9°

Ai campionati del mondo del Belgio dello scorso anno, il miglior italiano è stato Filippo Baroncini che è diventato poi Campione del mondo nella prova in linea. 9° a cronometro a 57'' dal vincitore Johan Price-Pejtersen. C'era anche Marco Frigo che ha chiuso invece 33° a 2'01''.

Ore 5:25 - Percorso più corto rispetto agli élite, ma occhio al Mount Ousley

Rispetto alle prove di ieri, sia quella femminile che quella maschile hanno affrontato un percorso di 34,2 km. Quello di oggi per gli Under 23 è di 28,8 km, ma anche qui ci sarà il doppio passaggio sul Mount Ousley, che abbiamo visto quanto sia stato decisivo tra gli élite (specialmente il secondo passaggio). Un vero e proprio muro di 700 metri al 6,7% di pendenza media.

Ore 5:23 - Si parte, comincia la cronometro U23

Parte ufficialmente la cronometro U23 maschile. Al via l'eritreo Simon Tesfagaber, classe 2002.

Ore 5:15 - Milesi ha battuto Segaert a crono in stagione

Come dicevamo Milesi non ha completato i campionati nazionali a cronometro U23, di cui era favorito, ma in stagione ha comunque vinto una crono. Quella del Le Triptyque des Monts et Châteaux, corse a tappe belga, dove ha anche conquistato la maglia di leader della classifica scalatori. Milesi aveva vinto la tappa inaugurale di Mont Saint-Aubert e ha vinto due giorni dopo la cronometro di Wodecq per 2'' di vantaggio sul belga Alec Segaert. Uno dei grandi favoriti di oggi.

Ore 5:15 - Piganzoli è il campione nazionale italiano

Occhi puntati su Davide Piganzoli, una recente scoperta di Ivan Basso che l'ha portato nella squadra U23 della Eolo Kometa. Il classe 2002 di Morbegno arriva a questo appuntamento forte di una cronometro vinta in stagione, quella dei campionati nazionali italiani che si sono svolti a San Giovanni al Natisone. Pianzoli ha conquistato la maglia tricolore, mettendosi alle spalle Montefiori, Olivo e Moro. C'era anche Milesi, ma che si è ritirato a seguito di una caduta.

Ore 5:05 - Sono due gli italiani in campo: Piganzoli e Milesi

In questa prova saranno due gli italiani a partire. Davide Piganzoli che prenderà il via alle 6.15 e Lorenzo Milesi che prenderà il via alle 7.41. Obiettivo? Fare una buona cronometro e poi, chissà, l'exploit può essere sempre dietro l'angolo come capitato ieri con Vittoria Guazzini.

Ore 5:00 - Tutto pronto per la cronometro Under 23 maschile

Buon pomeriggio a tutti gli amici di Eurosport da Luca STAMERRA (Twitter: @StamLuca). Quest'oggi siamo in DIRETTA da Wollongong per seguire insieme a voi la cronometro maschile Under 23 che sarà anche l'unico evento di questo day 2 dei Mondiali di ciclismo in Australia.

Dove seguire i Mondiali di ciclismo in diretta tv e live streaming

Da domenica 18 a domenica 25 settembre, Eurosport 1 e Discovery+ trasmettono in diretta integrale i Mondiali 2022 in Australia. Potete seguire tutte le prove dei Mondiali saranno trasmesse in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN). Le prove iridate saranno visibili anche in streaming e senza pubblicità su Eurosport Player e Discovery+ ( Scopri l'offerta ) con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le gare On Demand su tutte le nostre piattaforme.

