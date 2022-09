Premium Ciclismo Mondiali | Cronometro a squadre mista élite 06:15-09:25

Ore 5:40 - Oggi finisce il Mondiale di Ganna

E oggi si concluderà anche il Mondiale di Filippo Ganna. Affini e Sobrero proseguiranno la loro avventura perché saranno impegnati anche nella prova in linea, mentre Ganna farà ritorno in Italia il prossimo venerdì per cominciare la preparazione in vista del tentativo del record dell'ora che effettuerà sabato 8 ottobre.

Ore 5:35 - Ganna, Sobrero e Affini a caccia di riscatto

Ganna, Sobrero e Affini hanno già presenziato in Australia in questi giorni. I tre arrivano dalla prova élite maschile, totalmente da dimenticare. Sobrero e Affini neanche in top 10, Ganna - da campione uscente - è crollato al 7° posto a quasi 1' Elena Cecchini e Elisa Longo Borghini debuttano a questo Mondiale, mentrehanno già presenziato in Australia in questi giorni. I tre arrivano dalla prova élite maschile, totalmente da dimenticare. Sobrero e Affini neanche in top 10, Ganna - da campione uscente - è crollato al 7° posto a quasi 1' dal vincitore (a sorpresa) Tobias Foss

Ore 5:30 - Guazzini di nuovo campionessa del mondo?

Guazzini a laurearsi campionessa del mondo. Beh glielo auguriamo. La ciclista della FDJ ha cominciato alla grande il suo Mondiale con un 4° posto nella prova élite femminile a cronometro a 11'' dal podio. Sarebbe stato un risultato da dimenticare vista la vicinanza dal podio, ma nella stessa gara venivano premiate anche le Under 23 e, essendo la migliori delle giovani, è stata proprio la

Ore 5:20 - L'Italia partirà per terzultima

Germania sarà l'ultima a partire, considerando che si riprende l'ordine d'arrivo - alla rovescia - dello scorso anno. Furono i teutonici a Tony Martin. Prima della Germania ci saranno i Paesi Bassi di Mathieu van der Poel e prima ancora la nostra Italia che si schiera con Edoardo Affini, Matteo Sobrero, Filippo Ganna, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini e Vittoria Guazzini. Lasarà l'ultima a partire, considerando che si riprende l'ordine d'arrivo - alla rovescia - dello scorso anno. Furono i teutonici a conquistare l'oro nell'ultima gara in assoluto di. Prima della Germania ci saranno idie prima ancora la nostra Italia che si schiera con Edoardo, Matteo, Filippo, Elena, Elisa Longoe Vittoria

700 metri al 6,7% di pendenza media. Toccata la cima, si scende per riprendere la direzione del mare, tagliando però di 2 km rispetto al percorso affrontato dagli élite domenica scorsa. Ancora diverse curve, molto veloci, per arrivare al traguardo ma occhio ad una curva a gomito proprio in prossimità dell'arrivo che potrebbe far perdere qualche secondo ai diversi treni. Il circuito è lo stesso visto durante le cronometro juniores e U23: i due terzetti dovranno affrontarlo una volta per uno, per un totale di 14,1 km ciascuno. Prima parte di corsa tecnica, caratterizzata da una serie di curve e dallo strappo di Mount Ousley che abbiamo imparato ormai a conoscere in questi giorni: un muro di. Toccata la cima, si scende per riprendere la direzione del mare, tagliando però di 2 km rispetto al percorso affrontato dagli élite domenica scorsa. Ancora diverse curve, molto veloci, per arrivare al traguardo ma occhio ad una curva a gomito proprio in prossimità dell'arrivo che potrebbe far perdere qualche secondo ai diversi treni.

Ore 5:00 - Oggi è il giorno della staffetta mista

Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Luca STAMERRA (Twitter: @StamLuca). Quest'oggi siamo in DIRETTA per seguire insieme a voi la mixed realy, la staffetta mista di questa edizione che si disputerà sul circuito di Wollongong per un totale di 28,8 km.

Da domenica 18 a domenica 25 settembre, Eurosport 1 e Discovery+ trasmettono in diretta integrale i Mondiali 2022 in Australia. Tutte le prove andranno in onda in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN). Potete seguire tutte le prove dei Mondiali in streaming e senza pubblicità su Eurosport Player e Discovery+ ( Scopri l'offerta ) con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le gare On Demand su tutte le nostre piattaforme.

