Ciclismo

Mondiali - Si passa dalla 'curva Evenepoel': tifosi a terra per pregare per il belga

MONDIALI - In Belgio, lo scorso anno, c'erano dei tifosi che pregavano Ganna di rallentare per favorire Evenepoel e van Aert ma, questa volta, in Australia, Evenepoel ha proprio la sua curva. In molti si mettono a pregare al passaggio del vincitore dell'ultima Vuelta di Spagna.

00:00:14, 21 minuti fa