Ciclismo

Mondiali - Tobias Foss con la maglia iridata, Küng e Evenepoel sul podio ma non felici: la premiazione

MONDIALI - Tobias Foss vince, a sorpresa, la cronometro dei Mondiali in Australka. Il corridore della Jumbo Visma mette in fila una serie di corridori specializzati in questa prova come Küng e Evenepoel, per non parlare di tutti gli altri.

00:02:53, un' ora fa