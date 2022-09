Ciclismo

Mondiali - Tocca a Samoa: corridori con la bici da strada e non da crono durante la staffetta mista

MONDIALI - Raea Khan, Wally Collins, Gideon Mulitalo partono a caccia di un buon risultato nella staffetta mista. Un momento comunque storico per Samoa che non ha una grande tradizione ciclistica. Due su tre non hanno però la bici da crono a disposizione.

00:01:07, un' ora fa