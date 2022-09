Mondiale di ciclismo su strada disputato da Peter Sagan? Wollongong domenica 25 settembre. Una gara in cui lo slovacco non parte coi favori del pronostico, vista la concorrenza regale e una stagione non particolarmente brillante (due vittorie: l'unico uomo capace di vincere questa gara per tre volte di fila (tra il 2015 e il 2017) è un'operazione che va fatta con cautela. Lui, intanto, ha parlato tra il serio e il faceto della prova in arrivo, paventando un clamoroso addio. E se questo fosse l'ultimosu strada disputato da Mancano pochi giorni alla prova in linea Elite , che andrà in scena sul percorso didomenica 25 settembre. Una gara in cui lo slovacco non parte coi favori del pronostico, vista la concorrenza regale e una stagione non particolarmente brillante (due vittorie: una tappa al Tour de Suisse e i campionati nazionali). Certo, escludere dalla contesa(tra il 2015 e il 2017) è un'operazione che va fatta con cautela. Lui, intanto, ha parlato tra il serio e il faceto della prova in arrivo, paventando un clamoroso addio.

Contador scherza con Sagan: "Vuoi venire sulla moto?"

Sul Mondiale

"Magari vincerò il titolo mondiale e poi lascerò il ciclismo su strada… Se sono là davanti, voglio fare del mio meglio, quindi perché non posso vincere anche questa volta? Ho vinto il titolo mondiale tre volte, quindi perché non quattro? La gente dice che il Belgio è la nazione più forte quest’anno, ma vedremo… Il percorso si adatta a molti corridori e potrebbe andare in molti modi, quindi sarà una gara equilibrata. L’importante è sentirsi bene ed essere là davanti. Se sei lì all’ultimo giro, quando la gara è decisa, tutto può succedere".

Sulla stagione

“Non è stata sicuramente la mia stagione migliore, ma non è stata la mia peggiore e non sono sicuro di doverla ‘salvare’. Non è così che guardo alle mie stagioni o alla mia carriera. Negli ultimi due anni, a causa del Covid-19, ho dovuto fare l’allenamento pre-stagionale tre volte. Mi sono ammalato, mi sono rimesso in forma, poi mi sono ammalato di nuovo e sono tornato in forma. Sono abbastanza resistente, ma sono stati due anni difficili“.

Anche Sagan a terra: caduta in curva per lo slovacco

