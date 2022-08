Filippo Ganna ha un avversario in meno per la cronometro di Wollongong in Australia. Il ct della Nazionale belga, infatti, ha annunciato che Wout van Aert non ci sarà per la prova contro il tempo, dopo i due secondi posti consecutivi raccolti nelle ultime due annate. Una decisione che stride considerando le potenzialità del corridore della Jumbo Visma che, proprio in questo 2022, ha vinto Michael Rogers (2003-2005) e Tony Martin (2011-2013). Manca ancora un po' alla prova mondiale del 18 settembre, maha un avversario in meno per la cronometro di Wollongong in Australia. Il ct della Nazionale belga, infatti, ha annunciato chenon ci sarà per la prova contro il tempo, dopo i due secondi posti consecutivi raccolti nelle ultime due annate. Una decisione che stride considerando le potenzialità del corridore della Jumbo Visma che, proprio in questo 2022, ha vinto la crono di Rocamadour spazzando via la concorrenza. WVA si concentrerà invece solo sulla prova in linea del 25 settembre. Strada spianata per Filippo Ganna? Il campione nazionale italiano a cronometro cercherà di vincere il suo terzo Mondiale consecutivo a crono. Cosa capitata solo a due corridori nella storia:(2003-2005) e(2011-2013).

Le parole di Vanthourenhout (ct Belgio)

Ad

Da un lato è un peccato, perché con Van Aert hai grandi possibilità di conquistare una medaglia, ma dall'altro capisco la sua decisione. Una crono simile è un pesante fardello e capisco che Wout volesse fare altre delle scelte. Ma perché non esserci? È un problema mentale. Quando Wout parte nella cronometro, si prende molta pressione sulle spalle, perché per un corridore come lui sa dare solo il massimo di sé. Per qualcun altro una medaglia d'argento può essere fantastica, ma non per lui. L'anno scorso Wout è stato per molti giorni male dopo la cronometro mondiale. Quell'argento lo aveva infastidito, proprio dal punto di vista mentale. Potrebbe esserci un altro scenario del genere in Australia. Questo sarebbe a scapito della sua prova in linea. [ct Sven Vanthourenhout all'Het Laatste Nieuws]

Tour de France femminile Marianne Vos come van Aert: maglia verde e premio di supercombattivo 31/07/2022 A 21:43

Remco Evenepoel per la cronometro, con il corridore della Quick Step Alpha Vinyl che ha già collezionato un argento ai Mondiali del 2019 e un bronzo ai Mondiali 2021. L'altro nome sarà scelto tra Yves Lampaert, Campenaerts e Ilan Van Wilder. Il ct Vanthourenhout punterà quindi super la cronometro, con il corridore della Quick Step Alpha Vinyl che ha già collezionato un argento ai Mondiali del 2019 e un bronzo ai Mondiali 2021. L'altro nome sarà scelto tra Yves vincitore della crono inaugurale del Tour de France , Victore Ilan

Van Aert commosso: "Vincere il Tour come squadra è speciale"

Tour de France van Aert disumano, che sfida Vingegaard-Pogacar! Il pagellone 25/07/2022 A 10:07