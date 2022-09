Con le ultime cronometro degli juniores, ci siamo lasciati alle spalle il capitolo crono. Manca giusto la staffetta mista, entrata in vigore per la prima volta la scorsa stagione, ai Mondiali delle Fiandre. L'Italia conquistò il bronzo quella volta, ma la squadra dipunta all'oro in questa edizione, anche per riscattare la cattiva cronometro (individuale) fatta dagli azzurri. In compagnia del terzetto maschile, avremo quello femminile composto da Elisa, Elenae, soprattutto,che arriva dal successo nella crono U23 femminile . Andiamo a vedere nel dettaglio la compasizione di tutte le squadre e gli orari di partenza per ciascuna Nazionale.