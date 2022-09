Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Alice Toniolli lontano dalle prime: l'azzurra chiude al 15° posto, rivivi la crono

MONDIALI - L'obiettivo era di entrare in top 10, ma Alice Toniolli chiude al 15° posto a 2'21'' dalla vincitrice Bäckstedt. Un piazzamento, comunque, che fa esperienza in vista del futuro per la classe 2005.

00:00:42, un' ora fa