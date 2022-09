Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Alto il tempo di Lorenzo Milesi che paga 1'44'' da Waerenskjold: rivivi il finale

MONDIALI - Niente da fare per Lorenzo Milesi che si deve accontentare di un piazzamento in top 10. Lui che in stagione aveva vinto una crono, tra l'altro contro Segaert, è andato 'piano' sin dal primo tratto di questa prova ed ha chiuso con 1'44'' di ritardo da Waerenskjold.

00:00:43, 32 minuti fa