Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Anche Silvia Persico sul podio per la medaglia di bronzo: rivivi la premiazione

MONDIALI - Dopo il bronzo ai Mondiali di ciclocross del gennaio scorso, Silvia Persico si ripete ma, questa volta, ai Mondiali di strada. Altro step in più per la crescita della ciclista della Valcar Travel Service che si è piazzata subito alle spalle della van Vleuten e della Kopecky in una delle gare più pazze viste in questa stagione.

00:00:25, 36 minuti fa